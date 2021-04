PEC Zwolle Vrouwen moet het hebben van haar unieke opleiding

Het vergt wat rekenwerk, dan begint Sebastiaan Borgardijn te stralen. ,,We spelen hier met zeven meiden met een CSE-verleden in het basisteam.’’ De technisch manager wil er de visie van PEC Zwolle mee onderstrepen. Dit seizoen verloopt teleurstellend, omdat het team van trainer Joran Pot een plaats bij de beste vier teams van de eredivisie heeft gemist. ,,In januari was het eigenlijk al zo'n beetje gedaan, omdat we punten hebben verspeeld tegen de ‘kleintjes’ in de competitie. Maar het fundament ligt er’’, weet Borgardijn.