PEC Zwolle Vrouwen moet nog een week langer wachten op de eerste overwinning in poule B

Halverwege was er al sprake van evenwicht, wel raakte PEC twee keer de paal. Chimera Ripa zette de thuisploeg op voorsprong, Marushka van Olst schoot binnen vijf minuten de gelijkmaker binnen. Na rust hielp Alkmaar eerst PEC aan een treffer, maar de thuisploeg boog de score om en leidde in de slotfase met 3-2. Evi Maatman, die deze week een contract tekende, maakte haar eerste goal in de eredivisie en tekende voor de eindstand.

PEC Zwolle leidt na twee duels de dans in de verliezerspoule. De stand is behoorlijk scheef omdat Excelsior twee wedstrijden niet speelde vanwege te veel coronagevallen.

In de play-offs is de puntentelling anders. De ploeg van trainer Joran Pot speelde in de reguliere competitie zestien punten bij elkaar, dat aantal is in poule B gehalveerd. Vorige week werd Heerenveen niet verslagen (1-1), vrijdag is het Excelsior tegen PEC Zwolle.