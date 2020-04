PEC Zwolle Vrouwen neemt de tijd om vacatures op te vullen

,,Mutaties houd je altijd en we hebben nog genoeg tijd’’, zegt Borgardijn. ,,Wat we willen is een kern van zestien speelsters en twee keepsters met zoveel mogelijk een regionaal karakter. Daarbij richten we ons niet alleen op het eerste team, maar ook op Jong PEC Zwolle. Dit seizoen speelden we een hele belangrijke wedstrijd tegen Heerenveen. Er stonden negen meiden in de basis met een verleden bij Jong PEC. Een goede jeugdopleiding is heel belangrijk, maar we zijn ook op zoek naar versterkingen. Het is zaak om daar een goede balans in te vinden.”

Aanbieding

De meest opvallende speelster die vertrekt is Nikita Tromp. De aanvalster en jeugdinternational (17) tekende vorig jaar voor één jaar bij PEC Zwolle, met de optie voor een tweede seizoen. Daar komt nu dus al een einde aan. Topscorer Tromp kijkt met gemengde gevoelens terug op haar Zwolse tijd. ,,Het heeft te maken met een aanbieding die ik al een poosje geleden heb gekregen van een andere club in Nederland. Dat is de enige reden waarom ik vertrek.”

,,Hoewel het wel wat wennen was toen ik hier kwam, heb ik bij PEC een goede tijd gehad. Ik heb veel minuten gemaakt en daar kwam ik voor. In twaalf wedstrijden heb ik vijf keer gescoord. Dat had beter gekund. Hoewel we als team gegroeid zijn in de loop van het seizoen, had iedereen er denk ik wel wat meer van verwacht.”

Volledig scherm Nikita Tromp verlaat PEC Zwolle vanwege een betere aanbieding van een Nederlandse club. © BSR Agency

Rebecca Doejaaren kiest voor werken in de zorg, ze is bijna klaar met haar opleiding maatschappelijke zorg. ,,Mijn hart ligt meer bij de zorg en ik merkte dit seizoen steeds vaker dat ik spijt had dat ik ging trainen terwijl ik een late dienst kon draaien. Ik liep al wat langer rond met dat gevoel. Het zorgen voor mensen is zeker in deze tijd het mooiste dat er is. Daar ligt echt mijn hart.”

De spits uit Kraggenburg is nog maar 21 jaar, maar speelde meer dan vijf volle seizoenen bij PEC Zwolle. In iets meer dan 100 wedstrijden scoorde ze 26 keer. ,,In deze tijd heb je wat meer tijd om na te denken en dan besef ik dat ik toch wel wat heb neergezet.”

Met het vertrek van Yvette van Daelen verliest PEC Zwolle Vrouwen de speelster met de meeste dienstjaren, namelijk acht seizoenen. De aanvalster, die ook als verdedigster werd ingezet, speelde bijna 150 duels en maakte in de winterstop al voorzichtig de balans op. ,,Voor mij heeft vooral de doorslag gegeven dat ik dit seizoen weinig speelminuten kreeg. Bovendien waren de vooruitzichten ook niet zo goed. Hoewel ik het al die jaren heel goed naar mijn zin heb gehad bij PEC Zwolle, werd het plezier daardoor wel veel minder”, aldus Van Daelen.