PEC Zwolle Vrouwen onderuit in Friesland

Mokhtar ontbreekt tegen Vitesse; Eerste basisplaats Ondaan bij PEC Zwolle

15:52 Youness Mokhtar is niet op tijd hersteld voor de ontmoeting van PEC met Vitesse. De clubtopscorer wordt in Arnhem naar alle waarschijnlijkheid vervangen door Terell Ondaan, die daarmee voor het eerst in de basis begint in een eredivisieduel van de Zwollenaren.