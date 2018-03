PEC Zwolle Vrouwen opent tegen Ajax

Droomdebuut Van den Goorbergh en eerste basisplek De Graaf bij winnend Oranje

2 maart Cheyenne van den Goorbergh uit Dedemsvaart heeft haar basisdebuut in het Nederlands elftal opgeluisterd met een fraaie treffer. De Oranje Leeuwinnen knokten zich tijdens de Algarve Cup, met PEC Zwolle-captain Esmee de Graaf voor het eerst in de basis, in blessuretijd langs oude bekende Denemarken.