PEC Zwolle Vrouwen schrijft historie met zege op het veld van Ajax

De aanvalster uit Gramsbergen ging na goed een uur spelen de diepte in en schoof de bal keurig langs Ajax-keepster Liza Kop. Het was de kroon op het duel dat PEC Zwolle Vrouwen, behalve de eerste tien minuten, volledig domineerde. Dat vond Jill Diekman ook. De middenvelder van 17 jaar was misschien wel de absolute uitblinker, zo werd het ook op televisie uitgesproken. ,,We hadden in het begin wat moeite met het spel van Ajax. Toen we dat eenmaal doorhadden, gingen we steeds beter spelen en kregen we ook kansen.”