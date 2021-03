PEC Zwolle Vrouwen scoort niet en dan zijn de gevolgen voorspelbaar

Het jonge en onervaren team van trainer Joran Pot speelt in twee maanden tijd voor de derde keer tegen PSV, een van de topteams in de competitie. In twee duels heeft PEC Zwolle beter gespeeld, in het derde duel is PEC Zwolle zeker een helft sterker geweest. Maar onder de streep staan er louter nederlagen. ,,Dat is een combinatie van kwaliteit en jeugdigheid’’, weet de trainer. ,,Je moet gewoon scoren.’’