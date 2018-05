PEC Zwolle Vrouwen sluit seizoen in stijl af met zege bij PSV

Die zege leek er lange tijd niet te komen. PSV was het meest dreigend in de eerste helft en kwam vijf minuten voor rust ook verdiend op voorsprong, al was de manier waarop dubieus. Stephanie Bukovec pakte de bal nadat deze de lat had geraakt. Waar de keepster van PEC claimde de bal voor de lijn te hebben gegrepen, stelde de arbitrage anders. Lucie Akkerman kreeg de treffer uiteindelijk op haar naam.

PEC rechtte in de tweede helft de rug en kwam langszij via aanvoerster Esmee de Graaf, die met een bekeken lob trefzeker was. De ploeg van trainers Wim van der Wal en Joran Pot ging uiteindelijk zelfs met de zege aan de haal omdat Nurija van Schoonhoven tegen de vlakte werd gewerkt en Babiche Roof vijf minuten voor tijd vanaf elf meter voor de winnende 1-2 zorgde.