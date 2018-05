PEC Zwolle Vrouwen stort weer in en houdt Twentse titelaspiraties overeind

De bezoekers produceerden halverwege de tweede helft opnieuw de gelijkmaker vanaf de penaltystip, maar wederom had PEC het antwoord onmiddellijk paraat. De Graaf leek de Zwolse ploeg met haar tweede treffer en de derde voorsprong te verzekeren van een stunt.

Doldwaze slotfase

Toch ging het in een doldwaze slotfase hopeloos mis voor de thuisclub. Nadat Renate Jansen voor de 3-3 tekenden, konden diezelfde Jansen en Sabrine Ellouzi de eindstand zelfs op 3-5 bepalen. Eerder dit seizoen gaf PECook tegen Ajax een zeker lijkende overwinning uit handen.

Datzelfde Ajax versloeg Heerenveen maar blijft door de nederlaag van PEC de hete adem van Twente in de nek voelen. Het verschil tussen de titelkandidaten, die beide nog twee wedstrijden te spelen hebben, bedraagt slechts twee punten.

Tweede Pinksterdag

PEC had bij een overwinning plek drie overgenomen van Heerenveen in de kampioenspoule. Daar maakt de ploeg van Van der Wal alleen in theorie nog aanspraak op. Dan moet het laatste competitieduel, maandag op tweede Pinksterdag, op bezoek bij PSV wel gewonnen worden.