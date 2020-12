PEC Zwolle Vrouwen tikt ADO Den Haag in de herkansing wel van de mat

PEC Zwolle en ADO Den Haag stonden voor de tweede keer in korte tijd tegenover elkaar. In Den Haag was de zege twee weken geleden duidelijk voor geel en groen (3-0), waardoor PEC vrijwel kansloos lijkt voor een plaats in de play-offs.

Dat de onderlinge verschillen klein zijn, werd evenwel duidelijk in de revanchewedstrijd. PEC Zwolle had de winst met name te danken aan Jassina Blom. De Belgische international maakte haar eerste doelpunten in Zwolse dienst, eentje voor en eentje na de pauze. Na de tweede treffer van Blom, pal na rust, bleef een antwoord van de ploeg van trainer Sjaak Polak uit. Sterker nog, Blom miste de kans om haar hattrick compleet te maken. Dat derde doelpunt kwam er in blessuretijd toch via Jill Diekman, de invalster voor Blom.