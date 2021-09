PEC Zwolle Vrouwen verbazen vriend en vijand met sensationele zege bij FC Twente

Trainer Joran Pot grijnsde van oor tot oor. ,,Eigenlijk doen we het al weken fantastisch. Wat we met name in de tweede helft heel goed hebben gedaan, is het beter benutten van de ruimtes. FC Twente ging op een gegeven moment wat powerplay spelen en daar gingen we op de juiste manier mee om. We raakten niet in paniek, maar bleven voetballen en maakten een aantal geweldige goals.”

De Zwolse vrouwen kwamen in Enschede op achterstand en hadden in de eerste helft verder niet zo heel veel in te brengen. Hoe anders was het na rust. Eerst zag Marit Auée – inmiddels definitief Jong Oranje klant – haar kopbal van de lijn gehaald worden. Daarna scoorde Jill Diekman op sportpark Diekman de gelijkmaker.

Amy Banarsie zette PEC Zwolle amper vijf minuten daarna zelfs op voorsprong. En of PEC het erom deed, vijf minuten later was het weer raak. Invalster Evi Maatman noteerde de 1-3, waarna Auée haar prima optreden en uitverkiezing onderstreepte met een treffer: 1-4.

Door de overwinning is PEC Zwolle nu zelfs gedeeld koploper met zes punten uit drie wedstrijden. Daar blijft het sowieso staan tot vrijdag 24 september. Volgend weekend is er een interlandperiode, die vrijdag daarna treft PEC Zwolle ADO Den Haag. ,,Als trainer zie je altijd dingen die beter kunnen, dus ook nu. Daar gaan we de komende week weer aan werken, eerst maar even genieten van dit geweldige resultaat.”

Vrouwen, eredivisie: FC Twente - PEC Zwolle 1-4 (1-0). 17. Fenna Kalma 1-0, 65. Jill Diekman 1-1, 70. Amy Banarsie 1-2, 75. Evi Maatman 1-3, 90. Marit Auée 1-4.

Stand: FC Twente 3-6, PEC Zwolle 3-6, PSV 2-4, Heerenveen 2-4, Ajax 3-4, Alkmaar 3-3, Feyenoord 2-2, ADO Den Haag 3-2, Excelsior 3-1.