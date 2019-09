PEC Zwolle Vrouwen verdient punt na indrukwekkende inhaalrace

Alle ingrediënten voor een rampzalige avond leken aanwezig toen Heerenveen in het eerste deel heel effectief met de kansen omsprong. Via Admiraal en Strik was het na een kwartier 0-2, vlak voor rust sloeg Admiraal nogmaals toe.

Met een dubbele wissel probeerde trainer Joran Pot in de pauze iets te veranderen. Een kwartier lang gebeurde er weinig, daarna werd het in korte tijd weer spannend. Nikita Tromp benutte een strafschop, die ze zelf had geforceerd. Via een imposante knal van afstand zorgde Bruinenberg luttele minuten later voor 2-3.