PEC Zwolle Vrouwen verliest openingsduel van Twente

PEC Zwolle bood in de eerste helft nog knap weerstand. Titelkandidaat Twente domineerde, maar de thuisclub kreeg de grootste kans. Lauri Weijkamp kon na een klein half uur alleen op de keeper af, maar verzuimde PEC op een verrassende voorsprong te zetten. De openingstreffer viel niet veel later aan de overkant, toen Jassina Blom de bal vanaf dertig meter prachtig in de bovenhoek vuurde: 0-1.