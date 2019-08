PEC Zwolle Vrouwen verliest tegen tiental van ADO

MOORDENDE CONCURRENTIESTRIJD Saymak wordt tiende middenvel­der bij PEC maar hekkenslui­ter is ‘absoluut niet in paniek’

11:00 Mustafa Saymak meldt zich vandaag bij PEC Zwolle, waarmee hij het aantal middenvelders in de selectie op tien brengt. Is de hekkensluiter in paniek? ,,Absoluut niet, maar wel teleurgesteld over de start.”