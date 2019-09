PEC Zwolle Vrouwen verspeelt de winst in Alkmaar

Halverwege de eerste helft was het Dominique Bruinenberg die Zwolle fraai op voorsprong bracht door met links hard in te schieten. De aanvoerder werd bediend door de snelle Marushka van Olst, die goed teruglegde. De 0-2 nog voor rust was in meerdere opzichten bevrijdend. Het was voor het eerst dit seizoen dat PEC zo’n ruime marge bij elkaar voetbalde en het was de eerste treffer van spits en jeugdinternational Nikita Tromp.