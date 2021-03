PEC Zwolle Vrouwen verspeelt de winst tegen Excelsior door vreemde stuiterbal

Oud-spe­ler PEC Zwolle hoort opnieuw 12 jaar cel tegen zich eisen vanwege dodelijke steekpar­tij

3 maart Voor het doodsteken van Roelof Esman uit Winterswijk in de zomer van 2017 is in hoger beroep opnieuw 12 jaar cel geëist tegen de broers Ruud ter H. (oud-speler van PEC Zwolle en AGOVV) en zijn jongere broer Frank (35) uit Glanerbrug.