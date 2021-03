PEC Zwolle Vrouwen verzekert zich van handtekeningen Pondes en Van Koot

Keepster Pondes (20) uit Harreveld is dit seizoen een van de uithangborden in de ploeg van trainer Joran Pot. Ze werd al opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar wacht nog op haar debuut en ligt nu vast tot en met de zomer van 2022. ,,Ik ben tevreden met mijn ontwikkeling en ben vastberaden daar een goed gevolg aan te geven.”

Rechterverdediger Van Koot (19) kwam in 2018 van Longa'30 uit Lichtenvoorde naar Zwolle en veroverde snel een basisplaats. De jeugdinternational - 17 interlands - tekent ook een contract voor een jaar. ,,Wij zijn nog lang niet uitgeleerd, als ik ook even voor Moon mag praten. Tevens is het prettig dat we nu al weten waar we komend seizoen aan toe zijn’’, stelt Van Koot.