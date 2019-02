PEC Zwolle vrouwen zeker van kampioenspoule na benauwde zege op ADO

PEC speelde in het eerste half uur behoorlijk voetbal en had in die periode al op voorsprong moeten komen. De grootste kans was voor Rebecca Doejaaren, die de keuze had tussen zelf schiet of breed leggen op de vrijstaande Babiche Roof. Ze koos voor die eerste optie, waardoor ADO-keepsrter Barbra Lorsheyd de bal kon keren. Tien minuten later was het via Roof alsnog raak, nadat Yvette van Daelen in een vergelijkbare situatie wel koos om de bal af te spelen.