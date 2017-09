PEC Zwolle waarschijnlijk zonder Sandler en Namli tegen VVV

PEC Zwolle moet het in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo vrijwel zeker doen zonder Philippe Sandler en Younes Namli. Het tweetal liep in de gewonnen bekerontmoeting met De Meern donderdag een spierblessure op.

Sandler en Namli ontbraken vrijdag op de training. De ernst van hun blessures was toen nog niet duidelijk. ,,Ze worden morgen verder onderzocht”, stelt trainer John van ’t Schip. ,,Het is dus afwachten, maar Philippe heeft iets in de hamstring dat niet goed aanvoelt. De kans dat hij zal spelen, is klein. Het zou een grote verrassing zijn als hij morgen wakker wordt en dat alles een stuk beter aanvoelt. Daar gaan we in elk geval niet van uit.”

Bij Namli, die zich in het bekerduel met liesklachten liet vervangen, houdt de coach een slag om de arm. ,,Hij zou misschien nog mee kunnen doen, maar het is wel heel kortdag. Ik ga er niet vanuit dat we hem weken kwijt zijn, wat bij Philippe waarschijnlijk wel het geval is.”

Freire

Doordat Dico Koppers eerder deze maand zijn achillespees scheurde en Sandler in Limburg vrijwel zeker ontbreekt, heeft Van ’t Schip voor zijn defensie weinig smaken over. Nicolas Freire sloot ruim twee weken geleden aan in Zwolle en de Argentijnse verdediger maakt volgens de trainer nu iets eerder dan gehoopt zijn basisdebuut in de eredivisie. ,,Als alles normaal was, dan was Philippe natuurlijk gestart tegen VVV. Daardoor moet Nicolas nu eerder aan de bak. Maar goed, daarvoor is hij ook gehaald. Hij is er pas kort bij, maar steekt conditioneel redelijk goed in elkaar.”

Namli wordt tegen VVV vrijwel zeker vervangen door Wouter Marinus of Terell Ondaan. Het is voor het eerst in dit eredivisieseizoen dat Van ’t Schip – zij het gedwongen - sleutelt aan zijn basisploeg. Diederik Boer en Mustafa Saymak kwamen niet ongeschonden uit de strijd met Heracles vorige week. Het duo sloeg het bekerduel met VV De Meern over, maar keert in Limburg waarschijnlijk terug in de basis.

Het gepromoveerde VVV is verrassend sterk begonnen aan het eredivisieseizoen. Net als PEC verloor de ploeg van trainer Maurice Steijn alleen van Ajax. VVV won thuis van Sparta en op bezoek bij FC Twente. Bij Vitesse en FC Groningen pakten de Limburgers een punt door in de slotfase toe te slaan. VVV-Venlo-PEC Zwolle begint zondagmiddag om 14.30 uur in stadion De Koel en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.