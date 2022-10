PEC Zwolle wacht topper tegen MVV Maastricht: ‘Het maakt me niet uit wat anderen vinden’

PEC speelt vrijdagavond thuis tegen MVV Maastricht (aftrap 20.00 uur) de vierde wedstrijd in vijftien dagen. Sprankelend is het de laatste duels allemaal niet bij de Zwollenaren, maar trainer Dick Schreuder trekt zich er niet zo veel van aan. ,,Het gaat erom dat we winnen, iedereen heeft altijd wel wat te zeiken.”

De ploeg van Schreuder won maandagavond met 0-1 bij Jong FC Utrecht. In de week daarvoor werd met 0-1 van HHC Hardenberg gewonnen en thuis werd tegen Heracles Almelo een 3-2 overwinning over de streep getrokken. ,,Wat de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht betreft, ben ik tevreden over de drie punten, maar over de rest niet.”

,,Daarvoor ben je ook trainer, je bent altijd bezig met wat beter kan. Ook al is de ploeg top, dan heb je nog altijd dingen die beter kunnen en moeten. Ik had ook niet anders verwacht dit seizoen, zeker omdat er achttien spelers zijn vertrokken en alleen Bram van Polen en Thomas van den Belt van de basisspelers zijn gebleven.”

Keihard werken om doelen te halen

Het gaat er volgens de trainer vooral om dat er wordt gewonnen. ,,Iedereen heeft altijd wel wat te zeiken, zelfs als we met 5-0 winnen. Ik blijf zeggen dat het me niet uitmaakt wat anderen vinden. We werken met z’n allen keihard om onze doelen te behalen. Heracles en Willem II spelen ook niet elke wedstrijd goed.”

Met MVV treft PEC Zwolle, dat zelf tweede staat, de nummer drie uit de eerste divisie. ,,Ze doen het goed, hebben veel punten gehaald en een goede selectie samengesteld, met veel spelers uit België.”

Pittig

Het is voor PEC de vierde wedstrijd in vijftien dagen. ,,Dat is pittig, maar iedereen was erbij vandaag op de training”, verklaart Schreuder. Thomas Beelen en Stijn Meijer zijn voorlopig nog uit de roulatie. Hakon Gangstad speelt met Onder 21.

Sam Kersten en Samir Lagsir zijn ook op de goede weg na hun knieblessures. Of zij deel uitmaken van de wedstrijdselectie, wordt nog bekeken.