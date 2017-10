PEC Zwolle weet doorgaans wel raad met ADO Den Haag

Afgaande op de eerdere edities heeft PEC zaterdagavond (20.45 uur) weinig te duchten van ADO. De Haagse club werd sinds de promotie in 2012 steevast verslagen in Zwolle.

In tien van de laatste elf confrontaties in alle competities stuurde PEC de bezoekers met lege handen naar huis. Alleen in 2003 niet, toen Peter Hofstede de Zwolse club een zeldzame thuisnederlaag bezorgde tegen ADO (1-2). Dat was tevens de enige keer dat PEC in eredivisieverband in eigen huis verloor van de Haagse concurrent.

2005

Van de laatste elf keer dat de clubs elkaar in de eredivisie troffen, dolf PEC één keer het onderspit. Dat gebeurde in februari 2005 in Den Haag, toen Michiel Kramer ADO in blessuretijd aan een spaarzame zege hielp op de Zwolse club (3-2).

De grootste thuiszege op ADO boekte PEC vier jaar geleden. De 6-1 overwinning op ADO Den Haag in 2013 is tevens de grootste zege van PEC ooit in de eredivisie. De Zwollenaren zijn al decennia telkens trefzeker tegen ADO. In de laatste twintig onderlinge ontmoetingen in de eredivisie scoorde de Zwolse club steeds minimaal één doelpunt. De laatste keer dat de Hagenaars het doel schoonhielden tegen PEC, was bij de 2-0 thuiszege op 8 maart 1980.

Doelpunten