PEC Zwolle weet: Een goed begin is het halve werk

PEC moest vorig jaar acht speelronden wachten op de eerste zege. ,,Dat voel je het hele seizoen door”, weet Van Polen, die zich in de voorlaatste speelronde veilig speelde. ,,Je gaat zoeken, je gaat harken en het wordt onrustig. Je probeert het in een 5-3-2-formatie, dan in 4-4-2. Uiteindelijk zijn we er nooit achter gekomen wat nu het best bij ons paste. Het was ontzettend zwaar. Ik was gesloopt en ik was na het seizoen ook voor het eerst in al die jaren echt toe aan vakantie.”