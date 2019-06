PEC Zwolle werkt aan hereniging met Etiënne Reijnen

De 32-jarige Reijnen was de afgelopen anderhalf seizoen actief voor Maccabi Haifa. Hoewel hij daar het voorbije half jaar verzekerd was van een basisplek, werd zijn aflopende contract niet voor een tweede keer verlengd bij de Israëlische club. Daardoor kan de routinier transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever.

Als het aan de clubleiding van PEC ligt, sluit Reijnen zijn loopbaan af bij de club waar hij begon. De verdediger doorliep de jeugdopleiding in Zwolle, brak er in 2006 door en maakte in 2011, na meer dan 150 officiële wedstrijden, de overstap naar AZ. Voor hij in Israël neerstreek, was Reijnen nog actief voor Cambuur en FC Groningen.