PEC Zwolle wijdt nieuwe, nog niet helemaal groene grasmat in met nederlaag

De eerste wedstrijd op de nieuwe natuurgrasmat in het Mac3Park Stadion eindigde zaterdagmiddag voor PEC Zwolle in een verliespartij. FC Utrecht was - zonder publiek - met 0-2 te sterk.

Op 20 april 2007 speelde PEC Zwolle - toen nog FC Zwolle - tegen De Graafschap de laatste thuiswedstrijd op echt gras. Zo’n 6500 toeschouwers waren er getuige van. Niet veel later ging het Oosterenkstadion tegen de vlakte, werd het natuurgras ingeruild voor kunstgras en nam de Zwolse club intrek in het nieuwe, huidige onderkomen.

Ruim dertien jaar, een naamsverandering, drie hoofdprijzen en enkele turbulente eredivisieseizoenen later voetbalde PEC weer eens een duel in eigen stadion op écht gras. Gras dat je kunt ruiken en ervoor zorgt dat je na de wedstrijd sprieten tussen de noppen terugvindt in plaats van zwarte rubberen korreltjes in de schoen.

Bruine plekken

De hele zomer stak de eredivisionist tijd in het vervangen van de mat. Zo groen als grasmeester Alfred Meiberg de ondergrond het liefst ziet, was het veld van PEC zaterdagmiddag tegen FC Utrecht nog niet. Op verschillende plekken waren lichtbruine stukken te zien. Het pas aangelegde stukje kunstgras aan de zijkant, waar trainers kunnen ijsberen en wissels mogen warmlopen, was een stuk groener.

Dat het veld nog niet zo groen was als het zou moeten zijn, kwam volgens PEC door ‘een specialistische behandeling afgelopen week’. De club meldde daarnaast dat de kleur de komende dagen moet bijtrekken. Geen reden tot paniek dus.

De eerste doelpuntenmaker op het fonkelnieuwe veld was een speler van de tegenstander, Bart Ramselaar. Na achttien minuten spelen ramde de voetballer van FC Utrecht de bal van dichtbij in het dak van het doel, nadat Kenneth Paal simpel een duel verloor op de achterlijn.

PEC Zwolle ontpopte zich de afgelopen weken tot een degelijk elftal dat zowel tegen AZ, Heracles, FC Groningen als FC Emmen de nul hield. Maar het was ook een ploeg dat nog niet sprankelde in aanvallend opzicht. Ook tegen FC Utrecht creëerde PEC te weinig om de subtopper in grote problemen te brengen. Helemaal toen verdediger Emil Bergström een kwartier voor tijd uit een corner voor 0-2 zorgde en daarmee de wedstrijd in het slot gooide.

PEC Zwolle-FC Utrecht 0-2 (0-1). 18. Bart Ramselaar 0-1, 74. Emil Bergström 0-2.

Opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken (81. Bajselmani), Van Polen, Kersten, Paal; Lam (81. Nakayama), Huiberts (81. Van den Belt), Drost; Leemans (72. Reijnders), Ghoochannejhad (65. Van Duinen), Clement.

Volledig scherm Op het nieuwe grasveld van PEC Zwolle waren zaterdag enkele bruine plekken te zien. Geen reden tot paniek, stelde de club echter. © BSR Agency