PEC Zwolle wil Europa in en werkt 'in quarantaine' toe naar cruciale duels

Trainen gebeurt gewoon vertrouwd in het eigen stadion, maar de momenten daaromheen verblijven de selectiespelers en stafleden in hotels in de regio rondom Zwolle. Zo zit PEC onder meer in Villa Heidebad in Epe, wat voor de club bekend terrein is. De afgelopen zomers sloeg de eredivisionist de tenten ook al op in het bosrijke gebied op de Veluwe.

Geen wanhoop

Trainer John van 't Schip wil de volledige focus van zijn spelers op de belangrijke wedstrijden die komen gaan. PEC Zwolle heeft een ticket voor de play-offs nog altijd in eigen hand, al verkeert de ploeg momenteel niet in grootse vorm. ,,Dat we die zesde plek nog bezetten is een klein wonder na de, in vergelijking tot de eerste seizoenshelft, ronduit teleurstellende resultaten in de tweede helft van de competitie", stelt voorzitter Adriaan Visser in zijn column op de website van PEC Zwolle. ,,Wij willen juist nu die neergaande lijn doorbreken. Niet vanuit wanhoop, maar wel vanuit het besef en de wil er echt alles aan te hebben gedaan om de vurige wens van ons allen te bewerkstelligen: het opnieuw spelen van Europees voetbal."