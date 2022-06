PEC Zwolle wil voor de eerste training de selectie rond hebben: ‘We gaan alleen voor zekerheidjes’

,,Nee”, zegt de 50-jarige Marcel Boudesteyn, als hem wordt gevraagd of hij de laatste weken aan opstappen heeft gedacht. ,,Natuurlijk, als je alles hoort en leest, denk je op een gegeven moment wel: waar doe ik het eigenlijk nog voor?” De onrust, ontstaan na de degradatie, was alleen geen reden om na zes maanden al afscheid te nemen van de club waar hij in november werd gepresenteerd als algemeen directeur. ,,Ik heb me gecommitteerd aan Dick Schreuder. En Dick aan mij. Dus ga je door.”