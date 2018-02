PEC Zwolle wil wedstrijd in Utrecht snel vergeten: 2-1

Geen moment had PEC Zwolle zaterdagavond de illusie dat er wat te halen was in de lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht. In de Domstad werd het 2-1.

De laatste zes duels, zowel thuis als uit, is FC Utrecht al ongeslagen tegen PEC. Drie jaar geleden wonnen de Zwollenaren voor het laatst; in stadion Galgenwaard werd het op 1 februari 2015 0-2. Zaterdagavond bleek al gauw dat deze statistiek nog wel even in de boeken blijft staan.

En hoe. PEC Zwolle speelde een hopeloze eerste helft, waarin nauwelijks iets lukte. Kansen creëren bijvoorbeeld. De grootste en tevens enige kans voor rust was voor Ryan Thomas, die in kansrijke positie naast schoot. Het stond toen al 2-0 voor FC Utrecht, dat in een tijdsbestek van vijf minuten keihard toesloeg via Gyrano Kerk en Zakaria Labyad.

In de tweede helft was het Zwolse optreden niet veel beter, ook niet na het inbrengen van Queensy Menig (voor Wouter Marinus), Piotr Parzyszek (voor Rick Dekker) en Terell Ondaan (voor Youness Mokhtar). Na een misser van Philippe Sandler kreeg FC Utrecht zelfs de uitgelezen mogelijkheid op 3-0, maar Mateusz Klich pakte het cadeautje niet uit. Keeper Diederik Boer hield zijn ploeg op de been, meerdere keren.

Aan de andere kant kreeg PEC een kans via Younes Namli, die maar net overschoot. Invaller Parzyszek kopte nog over, stormram Freire peerde naast. Maar in de buurt van de dit seizoen zo vaak geëtaleerde comeback kwam PEC Zwolle niet. Daarvoor creërden de bezoekers uit de Overijsselse hoofdstad simpelweg te weinig. De aansluitingstreffer van Mustafa Saymak (penalty) viel pas in blessuretijd, en dus veel te laat.

FC Utrecht-PEC Zwolle 2-1 (2-0). 17. Kerk 1-0, 23. Labyad 2-0, 90+3. Mustafa Saymak 2-1 (strafschop).