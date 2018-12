PEC Zwolle wil zich versterken met Samuel Armenteros

Armenteros moet PEC aan meer doelpunten helpen. De zoektocht naar een spits is enerzijds opmerkelijk, aangezien de Zwolse degradatiekandidaat in de zomer nog een recordbedrag uittrok voor Mike van Duinen, die onder de inmiddels ontslagen John van 't Schip ook veel als linksbuiten en schaduwspits opereerde. Bovendien is het nog maar de vraag of Gianluca Scamacca nog terugkeert bij PEC. De Italiaanse aanvaller, net als Alessandro Tripaldelli gehuurd van Sassuolo, kampt met een knieblessure.

Armenteros, die momenteel op vakantie is in Dubai, is inmiddels door PEC gepolst voor een terugkeer naar de eredivisie. De Zweed met Cubaanse roots genoot zijn opleiding bij Heerenveen en beleefde zijn doorbraak bij Heracles. Die club verkocht hem zes jaar geleden aan Anderlecht. Bij de Belgische topclub kon Armenteros geen potten breken.

Portland

Na huurperiodes bij Feyenoord en Willem II en een avontuur in Azerbeidzjan, keerde de begaafde spits in 2016 terug bij Heracles, om daar zijn beste seizoen te beleven met 19 competitietreffers. Het leverde hem een transfer op naar de Serie A. Met Benevento degradeerde Armenteros. De Italiaanse club verhuurde hem het voorbije jaar aan Portland Timbers. In de MLS was Armenteros goed voor acht treffers in 28 wedstrijden.