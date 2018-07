'PEC Zwolle wilde me in de winter al overnemen, maar ik mocht niet weg'

Door Jurriën Schuiringa

,,Mijn eerste kennismaking met PEC Zwolle? Dat was de bekerfinale van 2014, tegen Ajax. Ik was erbij, samen met twee teamgenootjes. C'tjes waren we nog. Zaten we in de supportersbussen als broekkies tussen de echte fans. Met z'n drieën moedigden we Ajax aan, maar na twintig minuten werd het ineens een heel andere middag. PEC Zwolle speelde 'ons' helemaal zoek (het werd 5-1, red.). Nu is het grappig dat ik toen zat te balen en vier jaar later bij de club speel die Ajax versloeg."

,,Ik heb tien jaar lang bij Ajax gespeeld, ben een echte Amsterdammer en zat altijd in het stadion bij de wedstrijden van het eerste. Voor sommige jongens maakte het niet veel uit, maar ik was wel écht voor Ajax. Juichen bij winst, chagrijnig bij verlies. Altijd. Ik had mijn afscheid bij Ajax zwaarder verwacht. Het is niet zo dat ik echt emotioneel werd of dacht: shit, wat heb ik nou gedaan?"

Scooter

,,In Zwolle heb ik een lekker plekkie gevonden, al ga ik Amsterdam wel missen. Met het scootertje langs de grachten, lekker weer erbij, terrasje pakken. Nog steeds als ik door Amsterdam rijd, kijk ik mijn ogen uit en zie ik hoe mooi het er is. Ik ben opgegroeid in Amsterdam-West. Daar had ik een onbezorgde jeugd, ik was altijd aan het voetballen op de pleintjes. De scooter waar ik later in mijn jeugd op reed, heb ik niet meegenomen naar Zwolle. Die deelden we met het hele gezin. Hier heb ik een fiets, ook prima. Ik ben al even wezen kijken bij de Milligerplas, daar woon ik in de buurt."

,,Het centrum is ook leuk. Ik las laatst dat Zwolle de op een-na-populairste binnenstad van Nederland heeft. Hier kan ik me dus wel vermaken, denk ik. In een dorp zou ik minder kunnen aarden. Ik ben altijd gewend geweest dat het druk is en dat je overal naartoe kunt. Voor mijn gevoel voldoet Zwolle wel aan de eisen om het hier fijn te hebben. Als ik vrij ben, zal ik elke keer de afweging maken of ik terug naar Amsterdam ga, naar mijn vriendin, of dat ik rustig een dagje in Zwolle blijf."

Volledig scherm Zian Flemming. © Henri van der Beek

,,Ik had hier zomaar al een half jaar eerder kunnen spelen. PEC Zwolle wilde me in de winterstop graag overnemen, maar ik mocht niet weg. Onbespreekbaar. Ik zat er niet mee, ik heb het jaar lekker afgemaakt bij Ajax. Ik ben met de beloften kampioen geworden in de Jupiler League, dat had ik niet willen missen. Dat seizoen heeft me goed gedaan. Ik heb er echt al een jaar profvoetbal opzitten, tegen volwassenen die er hun brood mee verdienen en strijden voor elk punt. Dan rol je er bij PEC net even wat makkelijker in. De eredivisie wil ik ook graag meemaken. Dat kan hier."

Stappen

,,Met mijn focus op voetbal zit het wel goed. Daar hoef ik geen extra energie in te steken. Ik ben fit en vind het lekker om op tijd naar bed te gaan. Stappen? Heb ik niks mee. Ik ben drie keer uitgegaan: toen ik was geslaagd en na de kampioenschappen met O19 en Jong Ajax. Met het hele team vind ik het wel leuk voor een avondje. Daarna heb ik het ook wel weer gezien voor een paar maanden. Ik heb ook nog nooit alcohol gedronken. Geen behoefte aan. Op dat vlak heb ik geen remming nodig."