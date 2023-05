PEC Zwolle wint op de valreep in Helmond, maar titel gaat naar Heracles Almelo

De roots van PEC Zwol­le-trai­ner Dick Schreuder: ‘Hij zaagde me in de rust gewoon af’

PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder (51) is precies hetzelfde als Barneveld, de plaats waar hij vandaan komt. Nuchter, bescheiden, maar ook zelfbewust en strijdlustig. Wij volgen de sporen van de succescoach die in de Gelderse Vallei zelfs zijn leraren te slim af was.