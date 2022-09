PEC Zwolle wint slecht duel in slotfase: ‘Te vroeg om te zeggen dat het geluk van de kampioen is’

Opgelucht staat de ene Thomas, Van den Belt in dit geval, vrijdagavond laat de media te woord. De sfeer is uitgelaten, de muziek knalt uit de boxen in de kleedkamer. Als de speler na afloop zijn tas vergeet mee te nemen naar de bus, grapt trainer Dick Schreuder dat hij die tas zeker wel moet meenemen, want daar zitten de drie punten in.