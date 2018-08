PEC Zwolle wordt niet uitgedaagd in generale repetitie

Over een week is SC Heerenveen in eigen huis al de eerste tegenstander in de competitie, maar echt uitgedaagd werd PEC Zwolle niet. Het verschil in kwaliteit met RKC Waalwijk was simpelweg te groot, bleek zaterdag. Een tegenstander van het kaliber Levante of Hannover 96 was wellicht leerzamer geweest.