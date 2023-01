PEC Zwolle worstelt lange tijd met VVV, tot die fenomenale hakbal van invaller Vellios

De supporters van PEC Zwolle zongen om Vellios en kregen Vellios. Met een fenomenale hakbal, kort na zijn invalbeurt, bediende de Griek doelpuntenmaker Davy van den Berg en hielp hij zijn ploeg over het dode punt heen tegen VVV-Venlo. Dankzij de moeizame 2-0 zege op de Limburgers liep PEC drie punten uit op concurrent Heracles, dat vanavond niet in actie kwam.

Het contrast met een week eerder was groot bij PEC. Hoe gemakkelijk de Zwollenaren zich vorige week door het middenveld van Heracles Almelo speelden, zo moeilijk hadden ze het nu tegen VVV Venlo. De nummer zes uit de Keuken Kampioen Divisie was duidelijk naar Zwolle gekomen met het idee dat er wat te halen viel.

Bogarde

Trainer Dick Schreuder had zijn ploeg op één plek gewijzigd ten opzichte van een week eerder. Melayro Bogarde kreeg de kans om zich op het middenveld te laten zien, nu Ryan Thomas vanwege zijn elleboogblessure niet inzetbaar was.

Dat pakte niet goed uit. De speler (20) die op de laatste dag van de transfermarkt werd gehuurd van Hoffenheim, zorgde voor veel onrust en had regelmatig balverlies. Het was dan ook voor niemand een verrassing dat hij in de rust vervangen werd door Sven Zitman.

PEC Zwolle had in de eerste helft een aantal kansen om de score te openen. Zo kon Lennart Thy de bal bij een corner gevaarlijk inkoppen, maar kon VVV-doelman Ennio van der Gouw de bal nog wegtikken. Even later zag de doelman, de zoon van oud-keeper Raimond, er niet helemaal goed uit toen hij een uittrap wilde nemen. Younes Taha profiteerde bijna.

Van de lijn

Ook VVV was een aantal keer dichtbij een goal. Thomas Beelen en Bram van Polen moesten allebei een keer ingrijpen op de doellijn en konden daarmee een achterstand voorkomen.

Ook na rust was PEC zoekende. Twintig minuten voor tijd greep Schreuder opnieuw in, toen Taha en Chirino naar de kant werden gehaald. Publiekslievelingen Tolis Vellios en Gervane Kastaneer kwamen in de ploeg. Dat pakte al snel goed uit, want een paar minuten later gaf Vellios op fenomenale wijze een assist. Met zijn hak bezorgde hij de bal bij Davy van den Berg, die zijn tweede van het seizoen maakte.

Even later leek de Griekse spits opnieuw belangrijk te worden, maar ging zijn schot nog maar net voorlangs. Even later wist de andere spits, Thy, wel te scoren. Hij schoot de bal na een corner snoeihard in het dak van het doel: 2-0.

Drie punten meer

Door de overwinning loopt PEC Zwolle weg bij concurrent Heracles Almelo, dat het duel bij MVV afgelast zag worden. PEC heeft nu net als de Almeloërs twintig wedstrijden gespeeld, met drie punten meer. Het gat met nummer drie FC Eindhoven en vier Almere City is opgelopen naar elf punten.

PEC Zwolle - VVV Venlo 2-0 (0-0). 74. Davy van den Berg 1-0, 79. Lennart Thy 2-0.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen (80. Kersten), Beelen, Van Hintum; Chirino (71. Kastaneer), Van den Belt, Bogarde (46. Zitman), D. van den Berg; Taha (71. Vellios), Thy (80. Huiberts)

