PEC Zwolle worstelt met stug FC Emmen en loopt zelf averij op: twee nieuwe blessures

De bezorgde blik van John Stegeman sprak boekdelen toen ook Mustafa Saymak geblesseerd van het veld stapte. De kleine middenvelder, die zo te zien last had van zijn hamstring, was niet de eerste PEC-speler die de strijd met Emmen al voor het laatste fluitsignaal moest staken. Eerder viel spits Slobodan Tedic al uit met pijn op de borst.

Rib verdraaid

De spits, net terug na een enkelblessure, probeerde het nog wel even daarna, maar vrijwel direct bleek dat het einde wedstrijd was. In de rust van PEC-Emmen werd duidelijk dat de Serviër zijn rib had verdraaid. Zo zit het niet bepaald mee voor Tedic, de van Manchester City gehuurde spits die in Zwolle nog altijd geen doelpunt heeft gemaakt.

Het gevolg van de noodgedwongen wissels was dat de twee gepasseerde spelers na 60 minuten weer samen binnen de lijnen stonden: Eliano Reijnders en Dean Huiberts. Stegeman had het duo, ook met het oog op het drukke programma dat PEC deze weken kent, op de bank geposteerd. Tedic begon als spits, terwijl Rico Strieder en Yuta Nakayama samen op het middenveld stonden.

Moeizaam

Veel effect hadden de nieuwe namen in de basisopstelling niet. Op een aardig begin na was het voor PEC vooral een moeizame eerste helft. In fases was Emmen, de hekkensluiter in de eredivisie, zelfs dreigender. Vooral toen routinier en Zwollenaar Anco Jansen inviel bij de bezoekers, kropen de Drenten - gesterkt door het vertrouwen na de knappe bekerzege op FC Groningen - uit de schulp.

Bij PEC, dat in diezelfde bekerronde verrassend werd uitgeschakeld door Excelsior, werd het na rust niet veel beter. Emmen ging in de defensieve stand en verdedigde het punt. De zeer actieve Mike van Duinen zorgde met schoten van afstand voor het meeste gevaar, maar echte honderdprocentkansen bleven uit. ,,We hebben na rust weinig weggegeven, maar het was wéér slechts tot aan de zestien aardig”, zei aanvoerder Bram van Polen.

Zo bleek het maken van doelpunten ook thuis tegen FC Emmen een probleem bij PEC, dat woensdag de eerste seizoenshelft afsluit bij ADO Den Haag. De belangrijkste vraag is dan: wie gaat er in de Hofstad voor een goal zorgen?

PEC Zwolle-FC Emmen 0-0.

Opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen, Paal; Strieder, Saymak (60. Huiberts), Nakayama (46. Clement); Drost (86. Leemans), Tedic (16. Reijnders), Van Duinen (86. Ghoochannejhad).

