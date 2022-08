PEC Zwolle zet goede competitiestart voort en wint relatief eenvoudig van Jong PSV

PEC Zwolle heeft ook het vierde duel van het seizoen gewonnen en blijft koploper in de eerste divisie. In eigen huis werd Jong PSV relatief eenvoudig verslagen met 4-2. Tomislav Mrkonjic was met twee doelpunten de gevierde man.

Het duel was amper begonnen, of het was al raak. De uittrap van Dean Huiberts op Bart van Hintum, de lange bal naar voren, het doorkoppen van Tolis Vellios en Jordy Tutuarima die de bal uiteindelijk behendig langs keeper Kjell Peersman schoot: 1-0.

Mrkonjic

Daarna hadden de Zwollenaren het nog best lastig met Jong PSV, maar keeper Jasper Schendelaar hield de thuisploeg op de been nadat Simen Colyn een voorzet bijna kon binnentikken. Even later was Bart van Hintum de redder, toen hij een schot van de Eindhovenaren blokkeerde.

Na ruim een halfuur nam PEC Zwolle het initiatief wat meer in handen. Nadat het Tomislav Mrkonjic eerst voorlangs schoot, was het even later wel raak voor de Kroaat. Hij kon afronden nadat de bal door Thomas van den Belt werd gespeeld op Tolis Vellios, die hem teruglegde op Mrkonjic.

Geflatteerde voorsprong

Vlak voor rust was het opnieuw Mrkonjic die ervoor zorgde dat PEC Zwolle met een opperbest gevoel de kleedkamer op kon zoeken. Van Hintum wist de bal na slecht uitverdedigen van Jong PSV te onderscheppen en slingerde de bal voor het doel, waar de Kroaat wel raad mee wist: 3-0. Een wat geflatteerde voorsprong gezien de verhoudingen op het veld.

In de tweede helft werd het duel steeds minder boeiend. De ploeg van trainer Dick Schreuder creëerde amper nog kansen. Jong PSV bleef af en toe gevaarlijk en beloonde zichzelf na een uur met een treffer. Jasper Schendelaar kon de poging van Jeremy Antonisse nog knap keren, maar is kansloos op de rebound van Dante Sealy.

Lennart Thy

In de slotfase zorgde Lennart Thy, die op de bank begon omdat hij net terug van is een knieblessure, nog voor wat reuring door de 4-1 te scoren. Dat deed hij door de bal subtiel over doelman Peersman te lobben. De assist kwam voor de derde keer van Vellios.

Gelijk daarna was het ook opnieuw raak voor Jong PSV, nadat Van Hintum zich liet aftroeven door Simon Colyn, die invaller August Priske Flyger vindt: 4-2. Hiermee boekt PEC Zwolle de vierde overwinning op rij en blijft het koploper in de eerste divisie.

PEC Zwolle - Jong PSV 4-2 (3-0): 1. Tutuarima 1-0, 34. Mrkonjic 2-0, 45. Mrkonjic 3-0, 57. Sealy 3-1, 81. Thy 4-1, 83. Priske Flyger 4-2.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Beelen, Van Hintum; Görlich, Van den Belt, Taha (66. Caschili), Huiberts (66. Davy van den Berg), Tutuarima (80. Kaparos); Vellios en Mrkonjic (66. Thy).