PEC Zwolle zet grote stap naar play-offs: ‘Eerste helft niet goed, maar heel goed’

Na de verliespartijen tegen Vitesse en PSV bezette PEC Zwolle weliswaar nog een keurige vijfde plek, maar zag het de concurrentie akelig dichtbij komen. Vitesse naderde tot op twee punten en FC Utrecht, zaterdag de volgende tegenstander, verkleinde de marge tot vier punten. Nummer acht Heerenveen kon de nivellering in de subtop een vervolg geven door met een overwinning op drie punten afstand te komen. Bij een dergelijk scenario zouden de play-offs voor Europees voetbal en daarmee de nieuwe doelstelling van de club ineens serieus in gevaar komen.

Bekerwinnaar

Welke plaatsen geven aan het eind van het seizoen recht op deelname aan de play-offs? Normaal gesproken knokken de nummers vier tot en met zeven in een barrage in mei om het laatste Europa League-ticket. De kans is echter groot - zeker nu Feyenoord-AZ de meest logische finale is - dat de bekerwinnaar het in de competitie behaalde play-off- of Europa League-ticket niet nodig heeft en daardoor doorgeeft. In dat geval neemt ook de nummer acht (op dit moment Heerenveen) deel aan de play-offs. Dat is ook het geval als FC Twente de cup bemachtigt. Die club is uitgesloten voor Europees voetbal en staat bij bekerwinst het bijbehorende EL-ticket af aan de nummer drie van de competitie. Alleen als Willem II beslag legt op de KNVB-beker, blijft de nummer acht van de eredivisie na de laatste speelronde met lege handen.

Reuzenstap

PEC heeft zelfs bij dat scenario momenteel na de zege op concurrent Heerenveen dinsdagavond uitstekende papieren om in de play-offs te geraken. De Zwolse club vergrootte het gat met de huidige nummer acht naar negen punten. De Friezen werden in een vermakelijke onderlinge ontmoeting met 3-2 verslagen. Hoewel eenderde deel van de competitie nog afgewerkt moet worden, zette de Zwolse club alvast een reuzenstap naar de play-offs, constateerde ook trainer Van ’t Schip. ,,Het verschil met Heerenveen kon drie punten worden. We hebben negen punten voorsprong nu. De weg is nog lang, maar er moet wel heel veel gebeuren willen wij de play-offs niet halen.”

Gevat