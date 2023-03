PEC Zwolle zet thuis tegen NAC Breda belangrijke stap richting eredivisie

Een te korte bal op de keeper van NAC-speler Sabir Agougil en een alerte Dean Huiberts die er tussenspringt. Dat was vrijdagavond nodig voor PEC Zwolle om de wedstrijd tegen NAC Breda los te krijgen. Huiberts schoot de bal van de rand van de zestien eerst tegen keeper Roy Kortsmit aan, maar de bal kwam daarna via zijn voet toch in het doel terecht: 1-0.

Symbolisch voor begin

Zijn doelpunt was symbolisch voor het PEC Zwolle van het begin van de tweede helft, dat getergd uit de kleedkamer kwam na een moeizame eerste helft. Niet dat de Zwollenaren niets creëerden, maar de energie spatte er niet echt vanaf.

Wel was Huiberts al twee keer heel dichtbij de voorsprong van de Zwollenaren. Na een kwartier schoot hij de bal na een voorzet van Van den Belt te zacht in, waardoor Kortsmit eenvoudig kon vangen. Een minuut later kon hij net niet bij de voorzet van Haris Medunjanin. Vlak voor rust was Medunjanin ook nog dichtbij een doelpunt, maar zijn schot miste kracht.

Opnieuw Huiberts

In de tweede helft lag het tempo bij de Zwollenaren hoger, wat gelijk in meer kansen resulteerde. Vlak na de 1-0 had Huiberts zijn tweede doelpunt kunnen maken, maar Kortsmit kon het schot na een reflex nog uit het doel houden.

Even later waren Younes Taha, die terugkeerde in de basis in plaats van Daijiro Chirino, en Thomas van den Belt ook dichtbij de 2-0, maar net als in de voorgaande wedstrijden had de ploeg van trainer Dick Schreuder moeite om de wedstrijd definitief te beslissen.

Lang spannend

Daardoor bleef het lang spannend, al kreeg NAC Breda amper grote kansen in de tweede helft. Zes minuten voor tijd wist invaller Lennart Thy de bevrijdende 2-0 binnen te koppen, nadat hij even daarvoor al een grote kans miste.

Zo lukte het de Zwollenaren zonder al te grote problemen om de vierde overwinning op rij over de streep te trekken. Hierdoor komt de ploeg van Schreuder de lastige serie met Willem II-uit, De Graafschap-uit en NAC-thuis zonder kleerscheuren door.

Promotie binnen handbereik

Door de overwinning kan Zwolle zich alvast op gaan maken voor een feestje, nadat de spelers eerst een paar dagen vrij zijn. Met nog acht wedstrijden te gaan is de voorsprong van de koploper op de nummers drie en vier zo groot, dat voor promotie nog maximaal vier overwinningen nodig zijn. De platte kar kan vast klaar worden gezet.

PEC Zwolle - NAC Breda: 2-0 (0-0) 46. Dean Huiberts 1-0, 83. Lennart Thy 2-0.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Beelen, Van Hintum; Taha (72. Chirino), Van den Belt, Thomas (63. Fontanta), D. van den Berg (88. Zitman); Huiberts, Medunjanin (88. Kastaneer); Vellios (63. Thy).

