PEC Zwolle zet weg naar boven in na eerste thuiszege sinds maart

Na drie thuisnederlagen op rij heeft PEC Zwolle de eerste punten in eigen huis veroverd. De ploeg van trainer John van 't Schip was een maatje te groot voor het matig spelende Excelsior (2-0).

PEC Zwolle en thuiswedstrijden, het is in 2018 sowieso geen succesverhaal. De laatste keer dat de ploeg een eredivisieduel in eigen stadion won, was op 31 maart (!) tegen Sparta Rotterdam. Het werd toen 2-0.

Aan die slechte reeks kwam zaterdagavond een einde, wederom tegen een club uit Rotterdam. Excelsior had echter nog wat recht te zetten, meldde PEC-spits Mike van Duinen in de dagen voor de wedstrijd al. Immers: in de voorbereiding op het huidige seizoen werden de Rotterdammers nog weggespeeld door de competitiegenoot uit Zwolle (5-0).

Maar van revanche was weinig te zien. PEC was heer en meester in eigen huis en kwam na ruim twintig minuten voetballen terecht op voorsprong. Met een beetje geluk: Excelsior-keeper Sonny Stevens handelde niet goed op een inzet van Van Duinen, de bal rolde vervolgens tergend langzaam over de lijn (1-0).

Honderdste eredivisieduel

Na rust breidde PEC Zwolle de score uit. Verdediger Thomas Lam, die zijn honderdste eredivisiewedstrijd speelde, kopte uit een vrije trap de 2-0 binnen. Excelsior kwam er daarna een paar keer gevaarlijk uit, maar verzuimde de aansluitingstreffer te maken.

Aan de andere kant kreeg PEC Zwolle genoeg kansen op een hogere uitslag, onder anderen Younes Namli (schot) en Van Duinen (kopbal). De zege van PEC kwam geen moment meer in gevaar. Het team van Van 't Schip verzamelde uit de laatste drie competitiewedstrijden zeven punten en heeft de weg naar boven definitief ingezet.

PEC Zwolle - Excelsior 2-0 (1-0). 23. Mike van Duinen 1-0, 55. Thomas Lam 2-0.