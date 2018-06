PEC Zwolle ziet door twijfels politie ook af van oefenduel met Roda JC

Reden voor de politie om huiverig te zijn over de veiligheid bij het oefenduel tussen PEC Zwolle en Roda JC, waren schermutselingen na de laatste onderlinge ontmoeting tussen beide clubs. Op zaterdag 7 april moest de politie in Kerkrade na de 3-2 nederlaag van PEC buiten het stadion ingrijpen toen - naar verluidt - een handvol supporters van beide clubs met elkaar botsten. Daarbij zou aan de kant van Roda JC een aanhouding verricht zijn.

De politie heeft geen negatief advies uitgesproken, benadrukt woordvoerster Nicôle van Voorst, maar PEC Zwolle wel te kennen daarom de aanloop naar en het oefenduel zelf met argusogen te bekijken. ,,We hebben aangegeven die wedstrijd tegen Roda JC in de voorbereiding nadrukkelijk te zullen volgen naar aanleiding van de gebeurtenissen eerder dit jaar in Kerkrade, waar de politie ook aan te pas moest komen", aldus Van Voorst, die verder inhoudelijk niet ingaat op de aanvaring tussen supporters.

Naïef

Wat nog geen negatief advies was, kon er wel één worden, stelt Koen te Riele, woordvoerder van PEC Zwolle. ,,En daarop hebben wij het zekere voor het onzekere genomen. We hebben vooruitgekeken om problemen voor te zijn. In het ergste geval zouden we bijvoorbeeld drie dagen voor de wedstrijd een oefenwedstrijd en tegenstander minder hebben. Het zou naïef zijn om daar niets mee te doen. Nu zijn we er in ieder geval op tijd bij en hebben snel een nieuwe en interessante tegenstander uit de hoge hoed kunnen toveren."