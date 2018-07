PEC Zwolle zoekt centrale verdediger die voetballend iets toevoegt

transfertalk PEC Zwolle kan nog nauwelijks bouwen aan vast elftal

11 juli De ene voorbereiding is de andere niet, merkt PEC Zwolle-trainer John van 't Schip. Snel toewerken naar een vaste basiself is lastiger dan vorig seizoen, daarvoor zijn er te veel onzekerheden. ,,Wat dat betreft was het afgelopen jaar veel rustiger", zegt de coach.