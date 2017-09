PEC Zwolle zonder Marinus tegen Heracles

Marinus maakte vorige week zijn rentree in de wedstrijdselectie van PEC voor de ontmoeting met Ajax. De aanvallende middenvelder leek volledig hersteld van een hamstringblessure. Marinus kreeg een kleine terugslag toen hij dinsdag extra wedstrijdritme opdeed met de reserves tegen de Peter Barendse Academy. ,,Hij heeft wat last van zijn bovenbeen gekregen en zal er tegen Heracles niet bij zijn. Het is niet heel ernstig en ik hoop dan ook dat hij er volgende week weer bij kan zijn.”

Naast Marinus kan Van ’t Schip tegen Heracles ook niet beschikken over Dico Koppers. Nieuwelingen Nicolas Freire en Terell Ondaan nemen net als in de Johan Cruijff Arena plaats op de bank, ook omdat de trainer tegen Heracles vasthoudt aan de basisploeg waarmee hij ook in de eerste vier competitieduels aantrad. Daarin vergaarde PEC, dat vorige week bij Ajax de eerste nederlaag leed, zeven punten.

Concurrent

Provinciegenoot Heracles versloeg de Amsterdammers verrassend in de ouverture, speelde daarop gelijk tegen Heerenveen en Excelsior en kreeg vorige week door Feyenoord de eerste nederlaag toegediend. ,,Heracles is een club die over de laatste jaren iets hoger in de klassering is geëindigd, maar wel een ploeg waar wij mee moeten concurreren. Wij spelen thuis en willen de punten binnenboord houden. Zij hebben tegen Ajax en Heerenveen laten zien dat je van goeden huize moet komen om ze te verslaan”, aldus Van ’t Schip.

De Overijsselse derby tussen PEC Zwolle en Heracles, die vorig seizoen twee keer werd gewonnen door de Almeloërs, staat zaterdagavond onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot.

Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle: Boer; Ehizibue, Marcellis, Sandler, Van Polen; Thomas, Bakker, Saymak; Namli, Parzyszek en Mokhtar