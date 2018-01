PEC Zwolle kan in de kwartfinale van het bekertoernooi, woensdagavond tegen AZ, nog geen beroep doen op Bram van Polen. Ook Ruben Ligeon ontbreekt in Alkmaar. Philippe Sandler, die voor een miljoenentransfer naar Manchester City staat, is wél van de partij. Achter de naam van Ryan Thomas staat een klein vraagteken.

Van Polen ondervindt nog altijd hinder van een botkneuzing in de knie. Daardoor ontbreekt hij in de kwartfinale en vermoedelijk ook in het belangrijke competitieduel met koploper PSV zaterdag. ,,We moeten het elke keer opnieuw bekijken bij Bram”, legt trainer John van ’t Schip uit. ,,Op dit moment is hij nog niet klaar om te spelen. Dan kijk je naar PSV, maar hij moet ook nog weer gaan trainen. Ook dat wordt dus een lastig verhaal.”

De coach van PEC Zwolle kon nog geen uitsluitsel geven over de ernst van de hamstringblessure die winteraankoop Ruben Ligeon zaterdag opliep tegen Vitesse. Van ’t Schip heeft goede hoop dat de revalidatie minder tijd vergt dan de vooraf verwachte zes tot acht weken. Door de absentie van de twee vleugelverdedigers, begint de Argentijn Nicolás Freire in de kwartfinale als linksback.

Sandler

Dat kan omdat centrale verdediger Sandler ‘gewoon’ beschikbaar is. Het talent keerde vanmorgen terug uit Engeland, waar hij in hoofdlijnen een akkoord bereikte met Manchester City. De topclub zal Sandler de rest van het seizoen vermoedelijk verhuren aan PEC Zwolle. Hij ontbrak dinsdagmorgen wel op de afsluitende training. Die haalt hij later vandaag individueel, waarna Van ’t Schip tegen AZ een beroep op hem zal doen.

,,Philippe zit in een afrondende fase van zijn transfer. Dat is bijna zo goed als gedaan. Hij komt vandaag terug en we laten hem nog wel wat dingen doen. Hij speelde een goede wedstrijd tegen NAC. Tegen Vitesse was hij misschien nog wel beter. Hij gaat er goed mee om en kan gewoon starten. Ik heb hem daar ook al over gesproken”, aldus Van ’t Schip.

Thomas

De trainer heeft nog wel lichte twijfels bij de inzetbaarheid van Ryan Thomas, die gehavend uit de strijd kwam tegen Vitesse en de training dinsdag voortijdig staakte. ,,Dat moeten we nog bekijken. Hij heeft een tik gehad. Zijn enkel was daardoor wat dikker. Hij had wat last en is iets eerder naar binnen gegaan om het te laten tapen. Het ging op zich goed, maar het is nog even afwachten of hij een reactie krijgt.”

De blessures tasten het geloof van de nummer vijf van de eredivisie, die zaterdag verloor van Vitesse (1-2), in kwalificatie voor de halve finale ten koste van het sterk presterende AZ volgens Van ’t Schip niet aan. ,,AZ heeft afgelopen weekend tegen Willem II ook weer laten zien dat het goed in vorm is. Het wordt zeker niet gemakkelijk, maar we hebben er wel vertrouwen in. Het leeft wel. Je zit alleen met een druk programma. Onze spelers hebben zondag uitgelopen, waren gisteren vrij en vanmorgen hadden we de bespreking. Het is geen gebruikelijke opbouw van de week. Maar dat geldt voor AZ ook. Zij hebben zondag zelfs nog gespeeld.”