PEC Zwolle zwicht opnieuw voor zijn grootste beul, tot afgrijzen van Jaap Stam

Alsof hij PEC Zwolle met vijf goals in twee wedstrijden nog niet voldoende had gewaarschuwd, kon het fenomeen Luuk de Jong in een nieuwe ontmoeting met zijn favoriete tegenstander nog eens twee keer koppend scoren. Met zijn 23ste en 24ste competitietreffer gidste de spits PSV - een week na de verloren topper tegen Ajax - naar een bevrijdende en klinkende 4-0 overwinning op PEC Zwolle, tot woede van Jaap Stam. ,,We zijn er zoveel mee bezig geweest.”

PEC kwam voor de geplaagde titelkandidaat en eredivisietopscorer De Jong op het perfecte moment. De beul van Zwolle kon net als in voorgaande confrontaties opnieuw kinderlijk eenvoudig toeslaan. Halverwege de eerste helft, toen hij in een zee aan blocks en sprints aan Bram van Polen ontsnapte, en een kwartier voor tijd toen hij hoog boven Darryl Lachman uittorende en doelman Mickey van der Hart de bal liet glippen. En dan was de wedstrijdanalyse van Jaap Stam er nog grotendeels op gericht om de verdedigers van PEC De Jong en diens kopkracht te laten elimineren.

,,We hebben erop getraind, we hebben het laten zien, we zijn er zoveel mee bezig geweest. En dan krijgt hij nog drie keer de kans om toe te slaan”, foeterde de coach van PEC. ,,Ik ben daar ook gewoon boos over. Je hebt slimheid en communicatie nodig om hem niet te laten koppen. Als de bal op de flank komt, moeten alle alarmbellen afgaan. Dan moet er druk op de bal zijn en je moet zorgen dat hij niet kan springen. Het is een enorme kwaliteit van De Jong, maar wij laten het ook veel te gemakkelijk gebeuren.”

Kantelpunt

Daardoor kon De Jong zijn totaal tegen PEC opschroeven naar dertien goals, waarvan zeven in de laatste drie duels dus. Tegen geen enkele andere club was de targetman zo vaak trefzeker, en van geen enkele andere speler moest PEC zoveel doelpunten slikken. Zijn eerste rake kopstoot, even nadat Van der Hart al een kopbal uit de hoek had gegrist, bleek een kantelpunt in de wedstrijd. Tot dan toe blufte PEC het bleue PSV af, maar na de openingstreffer werd het van kwaad tot erger, door mislukte aannames (Ehizibue), lichtzinnige acties (Clement) en foutieve passes (Thy).

Fluitconcerten maakten gaandeweg plaats voor toejuichingen en spelers als Bergwijn, die een prachtige solo afrondde, kregen het na rust plots weer op de heupen. ,,We gaven niet eens zoveel weg uit open spel”, zag captain Bram van Polen, die Mike van Duinen op de bank hield. ,,Maar bij standaardsituaties hebben ze wel tien meter meer lengte dan wij. Voor ons moet het zondag tegen Fortuna gewoon gebeuren.”