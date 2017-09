Pechvogel Koppers: Ik dacht waarom nou weer bij mij?

Dico Koppers (25) is tot 2018 uitgeschakeld omdat hij bij een potje voetvolley op de training van PEC Zwolle zijn achillespees scheurde. De linksback was net weer fit. ,,In het ziekenhuis brak ik even."

Stel je voor: Je hebt na bijna zes maanden van behandelingen en hersteltrainingen voor het eerst weer een hele wedstrijd gespeeld. Een dag later scheur je je achillespees en kun je weer een half jaar gaan revalideren. Het overkwam PEC Zwolle-verdediger Dico Koppers eind vorige maand. Na een oefenduel met Heerenveen op woensdag had hij eindelijk weer het gevoel voetballer te zijn. ,,Ik speelde de volle negentig minuten en dat ging eigenlijk heel goed."

De dagen erna leek Koppers van zijn definitieve comeback te kunnen genieten. Trainer John van 't Schip plande een relaxte training, die als voorgerecht diende voor een uitgebreide barbecue bij één van de sponsoren in de avond. Het nagerecht: drie vrije dagen voor de selectie tijdens de interlandperiode.

Toen Koppers zich donderdagmorgen in het stadion meldde, werden lootjes getrokken om de teams voor een toernooitje voetvolley te bepalen. Met zeven punten uit drie wedstrijden en een extra lang, vrij weekend voor de boeg was de sfeer uitmuntend. Zelfs trainer Van 't Schip deed mee.

Pijn

De gemoedelijke en ontspannen sessie kreeg een lelijke onderbreking doordat Koppers ineens schreeuwend naar de vlakte ging. ,,De bal kwam in mijn richting. Toen ik naar voren stapte, voelde ik in mijn voet iets dat scheurde. Ik verging van de pijn. Ik kon mijn voet ook niet naar boven of beneden bewegen."

De medische staf haastte zich naar de linksback, maar had niet lang nodig om te constateren dat zijn achillespees was geknapt. Nadat Koppers naar de auto was gedragen, reed verzorger Erwin Vloedgraven hem naar het Isala ziekenhuis in Zwolle. Daar bracht een echo de definitieve bevestiging. Een gescheurde achillespees en in 2017 dus geen voetbal meer voor Koppers.

,,Dat was een enorme klap", legt de pechvogel uit. ,,Ik dacht: 'Waarom nou weer bij mij?' Op het moment dat je denkt dat je eindelijk weer kan en mag voetballen, lig je er weer een half jaar uit. Toen ik dat in het ziekenhuis hoorde, brak ik. Ik heb even gehuild. De eerste paar dagen zat ik er echt doorheen."

Werken