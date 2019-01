Pelle Clement maakt cirkel van vader rond in Zwolle

Deventerstraatweg

,,Ik voel me Amsterdammer. Dat is niet gek natuurlijk als je in Amsterdam hebt gewoond en elf jaar in de jeugd van Ajax hebt gevoetbald. Wat veel mensen alleen niet weten, is dat ik een stukje roots in Zwolle heb liggen. Mijn vader is er geboren, aan de Deventerstraatweg. Mijn oma en opa, zijn ouders dus, liggen daar in de buurt ook begraven. Mijn vader heeft niet gezegd dat ik door zijn verleden in Zwolle per se naar PEC moest. Hij heeft wel steeds gezegd dat hij het een mooie club vindt. Ik denk dat hij stiekem ook wel trots is. Ik ga waarschijnlijk in Zwolle wonen. Eén van de eerste dingen die mijn vader dan straks gaat doen, is mij de buurt laten zien waar hij is opgegroeid. Dat weet ik zeker.”