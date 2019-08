Pelle Clement: ‘We zijn ons ervan bewust dat het in komende duels moet gebeuren’

Pelle Clement hoopt dat het elftal van PEC Zwolle - na drie nederlagen - tegen Sparta eens goed in elkaar valt. ,,Op een gegeven moment voel je wat. Of dat nu is, moet zondag blijken. Je kunt trainen wat je wil, maar een wedstrijd is niet na te bootsen.”

Het is volgens Clement nog te vroeg om de belangrijke ontmoeting met Sparta (zondag, 16.45 uur) als een finale te bestempelen. ,,Dat is nog wat vroeg, maar er komen nu wel potjes aan waarin het moet gebeuren. Daar zijn we ons wel van bewust.”

Clement viel tijdens de eerste nederlaag, thuis tegen Willem II, uit met een blessure. Daardoor miste hij het uitduel met Utrecht, die eveneens met 3-1 verloren ging. In Arnhem maakte hij zijn rentree, maar kon de rechtshalf niet voorkomen dat PEC opnieuw onderuit ging (3-0).

Quote Er heerst wel spanning. De spanning dat je niet in deze sleur wil blijven hangen. We staan onderaan. Dan voel je extra druk. Daar wil je uit, zodat je vrijer kunt spelen ook. Pelle Clement, Middenvelder PEC Zwolle

,,Die laatste twee wedstrijden waren lastig. Je treft twee volwassen ploegen, terwijl jezelf, en ook de trainer, nog wat zoekende is in de opstelling. Dan sta je op nul uit drie. Deze tegenstander is misschien wel meer aan ons gewaagd, maar dan moet je het wel laten zien.”

Waar trainer John Stegeman eerder al sprak van een bedrukte sfeer bij de hekkensluiter, stelt ook Clement dat de spelersgroep voor het gemoed een zege goed kan gebruiken. ,,Er heerst wel spanning. De spanning dat je niet in deze sleur wil blijven hangen. We staan onderaan. Dan voel je extra druk. Daar wil je uit, zodat je vrijer kunt spelen ook. Een overwinning zou iedereen hier dan ook ten goede komen.”

Deskundige

,,Ik denk wel dat we hier uit gaan komen", vervolgt Clement. ,,Het is alleen nog zoeken naar de juiste opstelling. Dat zien jullie ook. Daar hoef je geen deskundige voor te zijn. Maar op een gegeven moment voel je wat. Of dat nu is, moet zondag blijken. Je kunt trainen wat je wil, maar een lastige wedstrijd is niet na te bootsen. Het meetpunt is zondagmiddag.”

Clement werd in de winterstop overgenomen van Reading. Die Engelse club nam hem over van Ajax, waar hij meer dan tien jaar - voornamelijk als jeugdspeler - actief was. ,,Bij Ajax en PSV werkt het makkelijker. Je bent in negen van de tien wedstrijden de betere. Dan ga je vol vertrouwen het veld op. Sparta heeft 7 punten uit de eerste 3 duels gehaald. Ze steken lekker in hun vel, dus het is aan ons om ze tegen een eerste dreun aan te laten lopen.”

Quote Het zal dus ook wel een stukje Amsterdam­se arrogantie zijn, maar ik durf het altijd tegen iedereen aan Pelle Clement, De middenvelder van hekkensluiter PEC Zwolle werd opgeleid bij Ajax

,,Het zal dus ook wel een stukje Amsterdamse arrogantie zijn, maar ik durf het altijd tegen iedereen aan", legt Clement verder uit. ,,‘Kom maar op’, denk ik altijd. Dat gevoel moet in de hele groep zitten. Dat probeer je ook op jongens over te brengen, maar iedereen is daarin anders. Wij proberen daar nu één gedachte in te krijgen. Dan hebben wij genoeg kwaliteit om niet op deze plek maar hoger te staan.”