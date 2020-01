Pelle Clement ziet Mijas als kuuroord voor wankel PEC: ‘De sleutel ligt voor ons hier en niet op het veld’

Hij herinnert het zich als de dag van gisteren: Pelle Clement landde, vanuit Londen, tien minuten na zijn nieuwe teamgenoten op Malaga Airport. Hij plukte zijn koffer van de bagageband en slenterde naar de bus waar nieuwe kompanen wachtten. ,,Best spannend was dat, want ik was ook in mijn eentje”, weet Clement, die fit genoeg is om mee te doen in de generale repetities tegen Zulte Waregem en Standard Luik vrijdag in Andalusië.