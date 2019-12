Penaltyloos PEC wil einde maken aan zwakke uitreeks in de eredivisie

In de eredivisie waren achtereenvolgens FC Groningen (2-0), SC Heerenveen (1-0), Heracles Almelo (4-0), FC Twente (2-1) en Feyenoord (1-0) te sterk voor PEC in een uitwedstrijd. De Zwolse club scoorde in die vijf wedstrijden bovendien slechts eenmaal. In totaal verloor PEC dit seizoen al elf keer in zestien duels, momenteel goed voor de zestiende plaats.

PEC hoopt aan die reeks in Venlo een einde te kunnen maken. VVV, dat zonder de geschorste aanvoerder Danny Post aantreedt, won vorig seizoen in De Koel met 2-0 van de Zwollenaren en is de laatste twee thuisduels in de eredivisie ongeslagen.

Strafschop