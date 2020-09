Pherai reist met PEC af naar AZ, is fit en kan spelen: ‘Bij Dortmund zou ik weinig minuten krijgen’

Of Immanuel Pherai zaterdag al zijn debuut gaat maken voor PEC Zwolle, uit tegen AZ? John Stegeman neemt de kersverse aanwinst wel mee naar Alkmaar, maar een invalbeurt is nog geen zekerheidje. ,,Hij is wel fit, dat is het belangrijkste”, zegt de trainer.

Pherai (19) wordt voor een seizoen gehuurd van de Duitse grootmacht Borussia Dortmund en stond vrijdag op het trainingsveld in Wijthmen. In Alkmaar, waar PEC om 16.30 uur aftrapt tegen AZ, is het talent inzetbaar. Stegeman noemt Pherai ‘een voetbalintelligente speler’. ,,Iemand die altijd aanspeelbaar is en altijd naar voren denkt. Hij heeft een goede trap en kan scoren. Ik ben heel blij dat hij voor ons heeft gekozen.”

Eigen taal spreken

De voetballer zelf vindt het vooral fijn om weer op een Nederlands veld te staan. ,,Hier kan ik gewoon in mijn eigen taal praten in plaats van in het Duits of Engels.” Drie jaar geleden verkaste het talent, als 16-jarige, naar Borussia Dortmund. ,,Ik stapte uit mijn comfortzone en tot op de dag van vandaag is dat de beste keuze geweest.”

Pherai draaide in de voorbereiding weliswaar aardig mee in Duitsland, maar kiest toch voor een tijdelijk vertrek naar de eredivisie. ,,Borussia had al aangegeven dat ik in de competitie weinig speeltijd zou krijgen. Dus het leek me verstandig om ergens anders minuten te maken.” Het concrete plan van PEC trok Pherai over de streep. ,,Dan heb je me al redelijk overtuigd, ja.”

Tegenover de aanwezigheid van Pherai staat de absentie van Slobodan Tedic (nog niet wedstrijdfit) en Pelle Clement (lies). Beide spelers worden maandag op het trainingsveld verwacht.

Vermoedelijke opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Van Polen, Kersten, Paal; Lam, Huiberts, Drost; Leemans, Ghoochannejhad, Van Duinen.