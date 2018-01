Philippe Sandler: Amsterdamse gangmaker van PEC

Wie is die verdediger van PEC waar AZ een miljoenenbedrag voor over heeft? Philippe Sandler (20) is meer dan een potentiële international. Over een Amsterdammer, excentriek en bescheiden tegelijk, die de Zwolse kleedkamer van een flinke dosis humor voorziet.

Quote Voetbal is leuk. Dat vinden wij allemaal. Maar je moet het ook leuk hebben met elkaar. Philippe Sandler Als de training zaterdagmorgen in Mijas op zijn einde loopt en het flitsende wel van de partijvorm af is, vallen twee spelers op. Niet toevallig zijn dat Ryan Thomas en Philippe Sandler, voor de winterstop smaakmakers bij PEC Zwolle. Ze trekken elkaar bij verschillende aanvallen aan de armen om elkaar de weg naar het doel te versperren. Daardoor lijkt het net of ze dansen, als een verliefd stelletje, en ook nog eens in de regen.

De talenten gieren het uit. ,,Ik vind humor tijdens het voetbal belangrijk”, zegt Sandler. ,,Het kan niet altijd te serieus zijn. Voetbal is leuk. Dat vinden wij allemaal. Maar je moet het ook leuk hebben met elkaar. Daarom is het goed grapjes te maken als er even ruimte voor is. Als we serieus moeten zijn, ben ik dat ook. Misschien wel meer dan voorheen.”

Als er gelachen wordt op het veld of in de kleedkamer van PEC, kun je er vergif op innemen dat Sandler bij het dolletje betrokken is. ,,Mokkie (Mokhtar) en Muss kunnen er ook wat van hoor.”

Foto

De routiniers moeten het bij de flamboyante verdediger vaak ontgelden. Voor de training vist Sandler regelmatig zijn mobiele telefoon uit zijn broekzak, dan gaat de camera aan en wordt die gericht op Diederik Boer, Dirk Marcellis of Bram van Polen. ,,Dat vinden ze wel leuk, al beweren ze anders.” Ook voor reservedoelman Mickey van der Hart gaat regelmatig de snapfilter aan. ,,Hij heeft altijd van die grappige sokken aan.”

Cabaret

Sandler is het zonnetje in huis bij PEC. Met zijn opmerkingen erbij, krijgt teamgenoten, maar ook trainers regelmatig aan het lachen. Waar die humor vandaan komt? Sandler vindt het lastig te zeggen. ,,Het is ook niet zo dat ik veel naar cabaret kijk ofzo. Misschien heb ik het een beetje van mijn vader. Als we vrienden over de vloer hebben, blijft hij grappen. Heel af en toe zit er wel een goede tussen.”

Verleden

Zijn vader werd geboren in Zuid-Afrika. In Los Angeles werd hij verliefd. Het stel verhuisde naar Amsterdam, waar ze drie zoons kregen. Voor Philippe zagen Michael en Daniel al het levenslicht. Op zijn zesde verhuisde het gezin van Oud-West naar Oud-Zuid in de hoofdstad. ,,Een kakkerbuurt,” weet Sandler. ,,Maar ik ben geen kakker.”

Quote Mijn moeder was huisvrouw. Dat moest ook wel. Ze had de handen vol aan ons Als Sandler al buiten was, bevond hij zich op het enige voetbalplein in de kakkerbuurt. Hij begon op het Atheneum, maar door de lastige combinatie met het voetballen in de jeugd van Ajax ging hij uiteindelijk met een HAVO-diploma van school. De ondeugende en uitdagende Sandler was toen thuis al actief. ,,Ik was altijd wel bezig om mijn broer gek te maken. De oudste broer werd vaak helemaal gek van me. Dan speelden we een potje FIFA op de computer. Stond ik achter, drukte ik dat ding uit. Dan zag hij weer zwart voor zijn ogen. Het heeft me best veel tikken opgeleverd. Mijn moeder was huisvrouw. Dat moest ook wel. Ze had de handen vol aan ons.”

Als het beroep van zijn vader ter sprake komt, blijkt dat het verdedigende toptalent niet alleen excentriek, maar ook heel bescheiden is. ,,Hij is accountant”, antwoordt Sandler, die ook had kunnen zeggen dat papa een topfunctie bij Deloitte and Touche bekleedt.

Zweven zal hij niet snel doen. Niet toen hij in de Ajax-jeugd nog als middenvelder speelde, niet na zijn indrukwekkende doorbraak bij PEC Zwolle dit seizoen en niet nu AZ een miljoenenbedrag voor hem heeft. Dat bleek ook toen hij zich voor het eerst bij Oranje onder 20 moest melden. Sandler kreeg per toeval een Louis Vuitton-koffer onder zijn neus geschoven, maar vertikte het om zich daarmee bij de andere jeugdinternationals te voegen.

Stijl